«إنترسك» ينطلق الثلاثاء المقبل في دبي

دبي (الاتحاد)

تستعد الشركة المنظمة لمعرض إنترسك 2024، المعرض التجاري الرائد عالمياً للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، لاستضافة الدورة الأضخم في تاريخ المعرض الممتد لـ 25 عاماً، والتي ستقام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية».

وستنعقد دورة اليوبيل الفضي من معرض إنترسك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتستضيف 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، حيث سيشارك نحو 25% منهم لأول مرة في هذه الفعالية.

وبهذه المناسبة قال غرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: «لقد نجح إنترسك في ترسيخ مكانته منصة مثالية رائدة للابتكار في قطاع الأمن على مدى السنوات الـ 25 الماضية، حيث يقدم المعرض برنامج مؤتمرات واسع النطاق يسلط الضوء من خلاله على أحدث التوجهات والتحديات والتطورات في مختلف القطاعات الأمنية».

وأضاف توشتن قائلاً: «يسعدنا استضافة الدورة الأكبر والأضخم على الإطلاق في تاريخ المعرض، والتي تشهد مشاركة 25% من العارضين للمرة الأولى في هذه الفعالية».

تضم دورة هذا العام من إنترسك خمسة أقسام من المنتجات تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي، الأمن الوطني والشرطة، الحرائق والإنقاذ، السلامة والصحة، والأمن السيبراني، حيث يرتبط كل قسم من أقسام إنترسك بالهيئات الحكومية الإماراتية ذات الصلة، ما يدل على التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بهذه القطاعات الحيوية المهمة.

وبهذا الإطار ترتبط شرطة دبي ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا) مع قطاع الأمن، كما يرتبط الدفاع المدني في دبي مع قسم الإطفاء والإنقاذ في إنترسك، بينما تدعم بلدية دبي قطاع السلامة، ويؤكد مجلس الأمن السيبراني، ومركز دبي للأمن الإلكتروني أهمية القطاع السيبراني.

ويمكن للحضور استكشاف سلسلة من المؤتمرات وورش العمل التي تعد في طليعة مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق على مستوى العالم، حيث ستضم قمة إنترسك لقادة الأمن مجموعة متنوعة من الجلسات، ونخبة من أبرز المتحدثين على مستوى العالم، لتسليط الضوء على أهم الموضوعات والاستراتيجيات التي من شأنها رسم ملامح عالم أكثر أماناً، وتشمل موضوعات القمة كلاً من: «أمن المستقبل» و«استخبارات المخاطر الجيوسياسية والتداعيات الأمنية».