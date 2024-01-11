لجنة «الوطني» تناقش سياسة الداخلية في مكافحة المخدرات

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات»، بحضور ممثلي الجهات المعنية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر الاجتماع ممثلو: مجلس مكافحة المخدرات، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومجلس الأمن السيبراني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على جهود تلك الجهات في مكافحة المخدرات والتنسيق بينها وبين وزارة الداخلية، والمعوقات التي تواجهها، وتبادل الآراء حول تذليل تلك المعوقات، والاستراتيجيات التي تتخذها في شأن مكافحة المخدرات.