جامعة الشارقة تختتم الدورة الخامسة للمدرسة الشتوية الدولية

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين في جامعة الشارقة، الدورة الخامسة للمدرسة الشتوية الدولية لطلبة الدراسات العليا لعام 2024، والتي جاءت هذا العام تحت شعار «التقاليد العلمية في الحضارة الإسلامية»، واستمرت 7 أيام، وحضرها 370 من طلبة الدراسات العليا، منهم 50 حضورياً، و320 افتراضياً.

وتأتي المدرسة هذا العام، بالتعاون مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بالشارقة، ومعهد واربورغ بجامعة لندن، وجامعة أوتريخت في هولندا، وجامعة أسكدار في تركيا، وجامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، وكلية (MES) مامباد في الهند، ومعهد الفيزياء بجامعة كولون في ألمانيا.

وأكد يوسف الحايك، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، أهمية دور المدرسة الشتوية في مد جسور التعاون بين الجامعات المختلفة، وتبادل المعرفة وبناء العلاقات الأكاديمية بين طلبة الدراسات العليا من تلك الجامعات. واشتمل البرنامج على محاضرتين يومياً يتبعهما سلسلة من الأسئلة والنقاشات، إضافة إلى مجموعة من ورش العمل، فضلاً عن حضور المشاركين جولة في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، بجانب أمسية رصد في صحراء الدولة في منطقة مليحة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للفلك، حيث تعرف المشاركون على المجموعات النجمية، وكيفية استخدام التلسكوبات، ومشاهدة بعض الكواكب، والتعرف على أهم النقاط والمعالم في القبة السماوية، بجانب الاستمتاع بالمناظر الطبيعية في صحراء الدولة.