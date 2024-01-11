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علوم الدار

«الشارقة للتّفوق» تعلن أسماء الفائزين في الدّورة الـ29

«الشارقة للتّفوق» تعلن أسماء الفائزين في الدّورة الـ29
12 يناير 2024 01:18

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت جائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ، أسماء الفائزين في الدّورة الـ 29، وهنّأت أبطال التّميّز والإبداع والابتكار، الذين أثبتوا استحقاقهم لهذا التّكريم في مشوار تنافس كبير، حيث شهدت هذه الدّورة إقبالاً كبيراً، فقد بلغ عدد المشاركين في فئات الجائزة 1151 مشاركاً، بينما بلغ عدد المشاركين في فئات الجائزة بعد الفرز الأولي 486 مشاركاً، وفاز منهم 41 مشاركاً. ونرتقب معاً بطل التّميّز في الجائزة الاستثنائية جائزة جوهرة اللّغة العربيّة التي سيعلن عنها قريباً.
وأعرب علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن فخره واعتزازه بالفائزين، وبمستوى المشاركات المتميزة في جميع فئات الجائزة، هذا التميّز الذي يبرهن على أنّ الجائزة تسير في خطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في نشر وتمكين الميدان التربويّ من التميّز والتّفوق والإبداع.

جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي
الإمارات
الشارقة
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
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