فرق عالمية جديدة تشارك لأول مرة في «تحدي الإمارات» للفرق التكتيكية 2024

دبي (الاتحاد)

أكد الرائد الدكتور عبدالله الشيخ رئيس فريق التنسيق الدولي في اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، أن التحدي الدولي يشهد هذا العام في نسخته الخامسة ارتفاعاً في أعداد الفرق الراغبة في المشاركة بعد النجاح مُنقطع النظير الذي حققته النسخ الأربعة الماضية، مبيناً أن اللجنة سجلت هذا العام مُشاركة فرق جديدة ستخوض المنافسات لأول مرة، إلى جانب الفرق المُستمرة في المشاركة من خارج الدولة وداخلها، علماً أن باب التسجيل لا زال مفتوحاً.

وبين أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، والذي سينطلق في 3 إلى 7 من فبراير المُقبل في ميدان الروية بدبي، رفع مستوى الحماسة في المشاركة الفاعلة على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى سمعة التحدي على مستوى النسخ الماضية عالمية، حيث أصبحت محط أنظار الأجهزة الشرطية والفرق التكتيكية لرفع مستوى الجاهزية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل ممارسات الدول في خوض منافسات التحدي.

ولفت الرائد عبدالله الشيخ، إلى أن العديد من الفرق المشاركة في التحدي باشرت تحضيراتها مُبكراً من أجل المنافسة وتحقيق أرقام متقدمة ومستوى أعلى، مبيناً أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» 2024، يعتبر اليوم الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وتشهد منافساته ارتفاعاً في عاماً بعد عام من قبل الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأميركا الجنوبية واللاتينية.