بلدية منطقة الظفرة تقدّم الدعم اللوجستي لمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

الظفرة (وام)

تقدم بلدية منطقة الظفرة، الدعم اللوجستي لمسابقات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة.

وتجهز البلدية البنية التحتية للمهرجان من خلال صيانة الطرق، وعمل التسويات اللازمة وإزالة الرمال، وتسوية الطرق المؤدية إلى العزب، وربطها مع بعضها بهدف تسهيل حركة المشاركين والزوار، وتسهيل تقديم الخدمات لملاك العزب. كما تقوم برش الطرق في موقعه لتثبيت التربة، والحد من حركة الرمال، وتركيب الزينة والأعلام.

وتهتم البلدية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالمحافظة على المظهر العام ونظافة موقع المهرجان، من خلال حملات التوعية والنظافة، خلال فترة الحدث، والتي ينظمها فريق التواجد البلدي.