السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية منطقة الظفرة تقدّم الدعم اللوجستي لمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

بلدية منطقة الظفرة تقدّم الدعم اللوجستي لمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة
12 يناير 2024 01:18

الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
«الميلس الإماراتي».. منبر لتعزيز القيم والهوية
الإمارات وكازاخستان توقعان مذكرة تعاون استثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

تقدم بلدية منطقة الظفرة، الدعم اللوجستي لمسابقات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة.
وتجهز البلدية البنية التحتية للمهرجان من خلال صيانة الطرق، وعمل التسويات اللازمة وإزالة الرمال، وتسوية الطرق المؤدية إلى العزب، وربطها مع بعضها بهدف تسهيل حركة المشاركين والزوار، وتسهيل تقديم الخدمات لملاك العزب. كما تقوم برش الطرق في موقعه لتثبيت التربة، والحد من حركة الرمال، وتركيب الزينة والأعلام.
وتهتم البلدية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالمحافظة على المظهر العام ونظافة موقع المهرجان، من خلال حملات التوعية والنظافة، خلال فترة الحدث، والتي ينظمها فريق التواجد البلدي.

بلدية الظفرة
الإمارات
مهرجان الظفرة
الشارقة
الظفرة
مزاينة الإبل
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
حاكم أم القيوين يقيم حفلا بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقيم حفلا بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي
13 يناير 2024
وحدات من الجيش التركي
الأخبار العالمية
تركيا تعلن مقتل جنود خلال اشتباك مع مسلحين
13 يناير 2024
سفينة ناقلة للحاويات تعبر قناة السويس
الأخبار العالمية
قناة السويس تردّ على تقارير عن إغلاقها في وجه الملاحة
اليوم 23:27
كاسحة جليد تزيل الثلوج عن طريق عام في أميركا
الأخبار العالمية
عواصف ثلجية عنيفة تضرب ولايات أميركية عدة
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©