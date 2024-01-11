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علوم الدار

«ايدج» تُعرض حلول التكنولوجيا المتقدّمة غير المأهولة في معرضي يومكس وسيمتكس 2024

جانب من الفعاليات بدورتها الماضية (أرشيفية)
12 يناير 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك «ايدج» للمرة الثالثة في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، ما يُعزز حضورها واحدة من مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمستقلة.
وبعودتها شريكاً استراتيجياً رسمياً للمعرض، ستسلط إيدج الضوء على أهدافها المتمثلة في تسريع وتيرة التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز القدرات المستقلة المصنّعة في دولة الإمارات، من خلال عرض التقنيات والحلول غير المأهولة الرائدة في الصناعة، بما في ذلك الطائرات المستقلة غير المأهولة والمركبات البرية غير المأهولة.
وبهذه المناسبة، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «يُقدّم يومكس فرصة مثالية لمجموعة ايدج لإظهار النمو السريع لمحفظتها من أنظمة التكنولوجيا المتقدمة غير المأهولة والمستقلة، مع تسليط الضوء على رؤية المجموعة المتمثلّة في اعتماد التقنيات المتقدمة لتسريع وتعزيز قدراتها السيادية، حيث تحرص على لعب دور محوري كمجموعة متطورة ورائدة في هذا المجال لما تملكه من إمكانات هائلة وكفاءات مميزة. كما سيسلط معرض يومكس 2024 الضوء على التقدم السريع الذي حققته مجموعة ايدج في توسيع بصمتها العالمية، وإقامة شراكات قيمة، وتطوير أحدث الحلول والخدمات في مجال الأنظمة والحلول والخدمات الجوية والبرية والبحرية المستقلة».
وعلى صعيد الأنظمة المستقلة، ستعرض ايدج مجموعة من الطائرات النفاثة المستقلة غير المأهولة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، بما في ذلك الذخائر الجوالة ذات الأجنحة الثابتة، وطائرة الشبح، وطائرة كبيرة ذات أجنحة ثابتة للاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع، وطائرة هليكوبتر متعددة الأدوار، وطائرات هليكوبتر لوجستية تكتيكية.
وعلى صعيد الأنظمة البرية، ستعرض مجموعة ايدج مركبات برية مستقلة، بما في ذلك المركبات البرية غير المأهولة التي أثبتت فعاليتها في تنفيذ المهام، ومركبة آلية مسلحة قابلة للنشر السريع، ومركبات برية صغيرة غير مأهولة.
كما ستشهد الفعالية أول مشاركة ل«اعتماد»، شركة الحلول والخدمات التكنولوجية التي تُركّز على حلول أنظمة الأمان وتكامل الأنظمة، بالإضافة إلى تنفيذ وتطبيق المشاريع في مجالات أمن الحدود والأمن المدني، في معرض يومكس ضمن مجموعة ايدج.

الإمارات
إيدج
مجموعة إيدج
يومكس وسيمتكس
يومكس
سيمتكس
معرض سيمتكس
معرض يومكس
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