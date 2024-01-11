فيشن لاخياني يقدم لجمهور «قمة المليار متابع» نصائحه لجني الملايين

دبي (الاتحاد)

شارك فيشن لاخياني رجل الأعمال الماليزي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة MindValley المنصة التعليمية المبتكرة، التي فاق عدد المشتركين فيها الـ 2.3 مليون مشترك، خلال جلسة بعنوان «جني مليون دولار من ثلاثة ملايين متابع»، الكثير من المهارات الضرورية، والنصائح الذهبية مع جمهور «قمة المليار متابع 2024»، لجني الأموال من صناعة المحتوى.

أول نصيحة ذهبية شاركها لاخياني مع الجمهور، أن النجاح ليسَ له عمر محدد، مؤكداً أنه عندما بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرف الجمهور بمحتواه، كان في عمر الأربعين، ورغم ذلك استطاع أن يحقق أرباحاً كبيرة من المحتوى المصوّر الذي ينشره عبر قناته الشخصية على اليوتيوب، أو قناة شركته «مايند فالي».

وفي هذا السياق، قال لاخياني: «انتبهوا لأمرين اثنين، أولاً لا تشغلوا بالكم بمسألة العمر، والأمر الثاني أنّ كل فرد فيكم شركة كبيرة من شخص واحد، ويمكن لهذه الشركة أن تجني الملايين».

ورأى فيشن لاخياني أن صانع المحتوى الناجح لا بد من إنشائه أكثر من حساب، بالتحديد حساب خاص بالأعمال، وحساب شخصي، وقال: «الجمهور لا يفضل التواصل مع الشركات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وإنما يفضلون التواصل مع الأشخاص المسؤولين عن هذه الشركات، لذلك يجب أن يجد الجمهور طريقة سهلة للتواصل معكم من خلال حساباتكم الشخصية».

إحدى النصائح التي توقف فيشن لاخياني عندها طويلاً تتعلق بجودة المحتوى المخصص للنشر، إذ أوضح: «كثير منكم يريد نشر محتواه، لكنه لا يمتلك الأدوات الكافية لنشر هذا المحتوى بجودة عالية، لكن جميع المؤثرين بدأوا بأبسط الإمكانات، والأهم في العملية كلها البداية، دون التفكير بمثالية في أمر الجودة، فكل هذا سيأتي مع الوقت».