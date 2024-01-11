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علوم الدار

سارة الأميري تلتقي منتسبي «صناع المعرفة»

سارة الأميري في صورة تذكارية مع الحضور عقب اللقاء (من المصدر)
12 يناير 2024 01:19

دبي (الاتحاد)

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التقت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بمنتسبي برنامج «صنّاع المعرفة» الذي أطلقته أكاديمية الإعلام الجديد، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بهدف تدريب 100 طالب و100 معلم لصناعة 5 آلاف محتوى تعليمي مبتكر. وجاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة الثانية من «قمة المليار متابع» التي تستضيفها دولة الإمارات.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن برنامج «صناع المعرفة» يشكّل ‎مبادرة نوعية لتعزيز المحتوى التعليمي الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت: «نهدف إلى تطوير إمكانات مجموعة من الطلاب والمعلمين لتقديم محتوى تعليمي متطور ويناسب العصر... ويسهم في مساعدة الطلاب عبر أساليب وطرق تلائم الجيل الجديد».
وأضافت الأميري: «نسعى من وراء هذه المبادرة إلى إعداد مجموعة كبيرة من المعلمين والطلاب من خلال توفير التدريب الإعلامي المتميز لتمكينهم من صناعة محتوى تعليمي بأساليب مبتكرة لنشره على منصات التواصل الاجتماعي، وتحويل المواد العلمية إلى محتوى ترفيهي يدعم الثقافة والمعارف العامة».
وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور التي تشمل السرد القصصي وكتابة النصوص الإبداعية، بالإضافة إلى تصوير وإنتاج مقاطع الفيديو، وكيفية نشر المحتوى واختيار المنصات المناسبة لكل محتوى، فضلاً عن أساسيات تحليل محتوى منصات التواصل الاجتماعي. 
وأكدت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد على أهمية البرنامج في دعم المعلمين والطلاب الموهوبين ورفدهم بكافة المهارات والأدوات التي تضمن لهم تقديم محتوى تعليمي متميز يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى إقليمياً وعالمياً.
وقالت الحمادي: «يشكّل التعاون بين الأكاديمية ومؤسسة الإمارات للتعليم خطوة نوعية في سبيل الارتقاء بالمحتوى التعليمي المقدم على المنصات الرقمية، وخلق المزيد من قنوات التواصل الإيجابي مع الجيل الجديد والطلاب بهدف تقديم نماذج وأساليب تعليمية متطورة تستفيد من المنصات الرقمية وما تشهده من نمو وتطور مستمرين».

سارة الأميري
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عالية الحمادي
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