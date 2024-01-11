السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر العلماء: «قمة المليار متابع» تؤكد ريادة الإمارات في صناعة المستقبل

عمر العلماء
12 يناير 2024 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الميلس الإماراتي».. منبر لتعزيز القيم والهوية
الإمارات وكازاخستان توقعان مذكرة تعاون استثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن تنظيم «قمة المليار متابع» في دولة الإمارات، يترجم ريادة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، يحتضن العقول والمفكرين وأصحاب المواهب، ويوفر لهم البيئة المحفزة للإبداع الإنساني في تصميم مستقبل أفضل، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية الواسعة في القمة تعكس مكانة الدولة وجهةً لأبرز الشخصيات المؤثرة في فضاء التواصل الاجتماعي حول العالم، ومنصة معززة للإبداع في مختلف المجالات، ومن ضمنها صناعة المحتوى الرقمي والإعلام والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، إن البناء على الجوانب الإيجابية لتسارع تطور التكنولوجيا يتطلب توفير الفرص للمبدعين حول العالم للمشاركة في تعزيز الاستفادة من حلولها المتقدمة، وإن قمة المليار متابع تمثل المنصة الجامعة لأهم المؤثرين في العالم الرقمي والإعلام والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي القادرين على صناعة الفارق الإيجابي.
وأضاف، أن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته تؤدي دوراً أساسياً في تطوير الإعلام الجديد والمستقبلي، ما يتطلب تعزيز التعاون في تفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تشكيل صيغ تواصل فعالة ومؤثرة مع جمهور المتلقين.
وأشار معاليه إلى مسارات القمة الأربعة «لنتقدم» و«لنكسب» و«لنبدع» و«لنتقارب» تعكس رؤى للمستقبل والأمل في غد أفضل يجب العمل على تشكيله منذ اليوم، مؤكداً أن القمة تترجم رسالة دولة الإمارات في ترسيخ قيم التعاون والشراكة الإيجابية في ابتكار الحلول للتحديات المستقبلية وتحقيق التقدم في عالم دائم التغير واقتصاد متسارع الإيقاع.

عمر العلماء
قمة المليار متابع
الإمارات
صناعة المستقبل
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
حاكم أم القيوين يقيم حفلا بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقيم حفلا بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي
13 يناير 2024
وحدات من الجيش التركي
الأخبار العالمية
تركيا تعلن مقتل جنود خلال اشتباك مع مسلحين
13 يناير 2024
سفينة ناقلة للحاويات تعبر قناة السويس
الأخبار العالمية
قناة السويس تردّ على تقارير عن إغلاقها في وجه الملاحة
اليوم 23:27
كاسحة جليد تزيل الثلوج عن طريق عام في أميركا
الأخبار العالمية
عواصف ثلجية عنيفة تضرب ولايات أميركية عدة
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©