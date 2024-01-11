السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد القرقاوي: نعيش لحظة فارقة ومهمة في قطاع الإعلام

محمد القرقاوي خلال فعاليات المليار متابع (من المصدر)
12 يناير 2024 01:20

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الميلس الإماراتي».. منبر لتعزيز القيم والهوية
الإمارات وكازاخستان توقعان مذكرة تعاون استثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن العالم يعيش اليوم لحظة فارقة ومهمة جداً في قطاع الإعلام، وأن التغيرات المقبلة ستكون كبيرة جداً وغير متخيلة في الإعلام والتكنولوجيا. وقال معاليه: «نريد لدولة الإمارات أن تكون نقطة نور للإعلام الجديد، حيث إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس مقر دائم للمؤثرين في دبي، يجعل من الإمارات حاضنة لدعم وصناعة المؤثرين والمحتوى الإيجابي.. صناعة المحتوى ليست صناعة سهلة، فالمحتوى يمكن أن يبني مجتمعات ويمكن أن يهدم مجتمعات.. وكذلك المحتوى المتخصص يحتاج إلى دعم كافٍ وتأهيل وتدريب.. وصناعة المحتوى هي صناعة للمعرفة، وهدفنا بناء مجتمعات سليمة عبر دعم المحتوى الإيجابي والمتخصص».
وأضاف معالي محمد القرقاوي: «حكومة الإمارات حكومة تعمل ولا تتوقف وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً يقول: نحن نفعل ما نقول ونقول ما نفعل.. في الأزمة الاقتصادية العالمية قال البعض، إن هذا كان نهاية الحلم، ولكن أكدت الإمارات اليوم أنها كانت في بداية الحلم، والإنجاز اليوم يثبت ذلك فقد وصلنا إلى المريخ ونشارك الآن في المحطة الفضائية القمرية أَضخم مشروع في القرن الحادي والعشرين والإنجاز يتواصل».
وأكد معاليه أن الإمارات تصنع بإنجازاتها نقلة حضارية وإنسانية تخدم البشرية جمعاء، فرسالة دولة الإمارات ليست فقط للإمارات وإنما رسالتها أكبر من ذلك بكثير.
وحول «قمة المليار متابع» قال معاليه: إن القمة هي قمة المؤثرين وقمة صناعة المحتوى.. انطلقت كبيرة وجاءت بنسختها الثانية بحجم ومشاركة ونتائج أكبر ونعدكم أنها في الدورات المقبلة ستكون أكبر وأكبر، وأهمية هذه القمة تأتي من كونها الأكبر من نوعها عالمياً، والتي تحشد هذا العدد الهائل من اللاعبين والمؤثرين في مجال الإعلام الجديد للعمل معاً على خلق محتوى متميز يضيف إلى الإنسانية والمجتمعات معرفة إيجابية خصوصاً بعد أن أصبح الشخص يقضي ما يعادل 5 سنوات من عمره على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تزيد عما يقضيه في التعليم الذي يعادل 3 سنوات من عمر الإنسان وفق دراسات دقيقة.

محمد القرقاوي
الإمارات
قمة المليار متابع
دبي
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
حاكم أم القيوين يقيم حفلا بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقيم حفلا بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي
13 يناير 2024
وحدات من الجيش التركي
الأخبار العالمية
تركيا تعلن مقتل جنود خلال اشتباك مع مسلحين
13 يناير 2024
سفينة ناقلة للحاويات تعبر قناة السويس
الأخبار العالمية
قناة السويس تردّ على تقارير عن إغلاقها في وجه الملاحة
اليوم 23:27
كاسحة جليد تزيل الثلوج عن طريق عام في أميركا
الأخبار العالمية
عواصف ثلجية عنيفة تضرب ولايات أميركية عدة
اليوم 23:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©