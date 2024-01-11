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علوم الدار

الشيوخ يحضرون أفراح المطوع وابن غباش

الشيوخ يحضرون أفراح المطوع وابن غباش
12 يناير 2024 01:21

الشارقة (وام)
حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حفل الاستقبال الذي أقامه مساء أمس في نادي الشارقة للجولف والرماية، الدكتور سعيد عبدالله بن جمعة المطوع بمناسبة حفل زفاف نجله «سلطان» إلى كريمة أحمد محمد بن غباش.

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كما حضر الحفل، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.
وهنأ سموهم العريسين، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاء والاستقرار.

سلطان بن محمد بن سلطان
الإمارات
عمار النعيمي
سلطان بن أحمد القاسمي
محمد بن سعود القاسمي
راشد بن حميد النعيمي
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