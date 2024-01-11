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علوم الدار

عمار النعيمي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء

عمار النعيمي خلال استقباله يوسف آل علي (وام)
12 يناير 2024 01:21

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مكتبه في ديوان الحاكم، أمس،  المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.
واطلع سُموه خلال اللقاء على الخطط الاستراتيجية للشركةِ، وما تقدمه من خدمات مميزة للمتعاملين من أفراد وشركات وأهم مُبادراتها في الاستدامة، وتعرَّف أيضاً على جُهودها الرامية إلى توفيرِ خدمات ماء وكهرباء مُستدامة، بما يدعم مُتطلبات البنية التحتية لتلك القطاعات الحيوية من جهةٍ، ويسير بالتوازي مع جُهود التنمية والتطوير على مستوى إمارة عجمان من جهةٍ أخرى.
وثمّن سموه جهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء، التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة التي تراعي مصلحة المواطن، ويسهم في تطوير وتعزيز البنية التحتية للإمارة وتحقيق رضا المتعاملين.
وأكد المهندس يوسف آل علي، أنّ توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده في هذا الشأن، تأخذ الأولوية في العمل، مشيداً بالدعم الكبير الذي يتلقاه من سموهما.

عمار النعيمي
ولي عهد عجمان
الإمارات
عجمان
يوسف أحمد آل علي
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