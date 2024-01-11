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علوم الدار

مكتوم بن محمد: رفد السلك القضائي بالكفاءات الإماراتية وتمكينهم من التميز

مكتوم بن محمد خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
12 يناير 2024 01:21

دبي (الاتحاد)

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ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عُقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وذلك في إطار حرص سموه على المتابعة الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي في دبي، حيث صادَق سموه، خلال الاجتماع، على قرارات تعيين 10 قُضاة مواطنين في محاكم دبي، وإلحاق 20 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة، حيث أكد سموه أهمية العمل على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتأهيلهم وتمكينهم من التميز في هذا المجال.
إلى ذلك، ناقش سموه مع أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، حيث اتخذ سموه مجموعة من القرارات، بشأن ما تم عرضه من جانب أعضاء السلطة القضائية.
وعلى هامش الاجتماع، قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم المفتشين القضائيين لدى جهاز التفتيش القضائي المنتهية فترة عملهم.

مكتوم بن محمد
دبي
الإمارات
مكتوم بن محمد بن راشد
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