"الأرصاد" تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 5.5 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.5 درجة مئوية في ركنة ( العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 5.5 °C in Raknah (Al Ain ) at 07:00 UAE Local time. pic.twitter.com/vS5bbSeqCX — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 12, 2024