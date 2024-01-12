الملتقى القطري للمؤلفين يطلق مسابقة "اللغة العربية في خدمة البيئة"

أطلق الملتقى القطري للمؤلفين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والفنون، وكرسي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" في خدمة الطفولة، مسابقة في القصة القصيرة، بعنوان "اللغة العربية في خدمة البيئة".



وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المسابقة تسعى لتعزيز النهوض باللغة العربية، واكتشاف الموهوبين في الكتابة الإبداعية داخل دولة قطر.



وأوضحت أن المسابقة تهدف إلى بث الوعي البيئي وثقافة الاستدامة لدى جيل المستقبل، والتعرف على الطلاب الموهوبين في مجال القصة القصيرة، وتعزيز مهارة الكتابة باللغة العربية، التي تخاطب الشباب من الجنسين في الفئة العمرية من 12 وحتى 20 سنة، ويشترط أن تكون القصة ما بين ألف و3 آلاف كلمة، وألا تكون قد نشرت من قبل أو سبق المشاركة بها في مسابقة أخرى.

وأضافت أنه سيتم تلقي المشاركات حتى 8 فبراير المقبل، وسيتم إعلان الفائزين في الأول من مارس 2024 حيث يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية.