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علوم الدار

"دورية السعادة ربدان" بشرطة أبوظبي تكرم 24 سائقاً ملتزماً مرورياً

"دورية السعادة ربدان" بشرطة أبوظبي تكرم 24 سائقاً ملتزماً مرورياً
12 يناير 2024 14:32

 
كرمت دورية السعادة ربدان بشرطة أبوظبي 24 سائقاً ملتزماً بقواعد السير والمرور وأنظمة السلامة المرورية مع إطلالة العام 2024م ضمن جهودها في نشر الإيجابية للسائقين ومختلف فئات المجتمع وإسعاد مستخدمي الطريق وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.
وقدم عناصر دورية السعادة هدايا على السائقين الملتزمين تحفيزاً لهم على مواصلة الالتزام بالسلوكيات المرورية والإيجابية التي تسهم في تعزيز السلامة على الطرقات وإسهاماً منها في نشر السعادة في المجتمع كأسلوب حياة ومنهج إيجابي.
وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتشجيع السائقين على القيادة الآمنة في الطرقات ومكافأتهم ليصبحوا نموذجاً يحتذى به للسائقين الآخرين موضحة أن "دوريات السعادة" تسهم في تحقيق السعادة للسائقين والركاب الملتزمين بالأنظمة المرورية، وتحفزهم على السلوكيات الإيجابية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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