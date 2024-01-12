الدورة الثالثة من البرلمان العربي للطفل تنطلق 18 فبراير المقبل بالشارقة

تستعد الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل لعقد الجلسة الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التي ستقام في الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ،وبمتابعة من معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 18 حتى 27 فبراير المقبل.

وعقدت الأمانة للبرلمان العربي للطفل يوم أمس إجتماعا تنسيقيا برئاسة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان لبحث جميع الإجراءات الأمنية والسلامة لاستضافة الوفود العربية المشاركة بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة والإطلاع على التجهيزات الأخيرة على برنامج الورش والزيارات المقرر عقدها خلال الحدث.

وقال أيمن عثمان الباروت أن الاجتماع تناول توزيع الأدوار والتنسيق مع الجامعة العربية ودعوة أطفال العرب من أعضاء وعضوات البرلمان لحضور الفعاليات والمشاركة في برامجها الثرية.