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علوم الدار

محمد بن راشد يحضر أفراح المعلا والنعيمي

محمد بن راشد يحضر أفراح المعلا والنعيمي
12 يناير 2024 16:31

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، على كريمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سعود بن راشد المعلا
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
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