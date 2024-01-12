"كهرباء الشارقة" تنجز خطوط نقل رئيسية واستبدال شبكات مياه في عدد من المناطق خلال 2023

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجموعة من المشروعات النوعية في مجال تطوير خطوط نقل وشبكات المياه خلال عام 2023 تضمنت مشروع استبدال خط رئيسي في منطقة الآبار بطول إجمالي 1,900 متر بتكلفة 8 ملايين درهم وخط المياه الرئيسي من منطقة النهدة إلى منطقة الصناعية 4 بتكلفة بلغت 17.9 مليون درهم وبقطر 800 ملم وبطول 5,335 متر ومشروع خط نقل بقطر 800 ملم وطول 1.7 كلم من حي البديع إلى حي حوشي بتكلفة إجمالية 3.75 ملايين درهم كما تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع استبدال شبكات المياه القديمة بشبكات جديدة من نوع GRE المطابقة لأحدث المواصفات العالمية وهذا في منطقة اليرموك والصبخه وسمنان والغافية والرفاعة والانتهاء أيضا من خدمات توصيل المياه في بعض هذه المناطق وجاري العمل على المتبقي منها.

وأوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر لشبكات نقل المياه ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق الشارقة ووضعت الهيئة استراتيجية لاستدامة المياه وتطوير الشبكات من خلال تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنية التحتية والطفرة الانشائية والاقتصادية والحضارية الكبيرة التي تشهدها إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع لتطوير شبكات المياه الرئيسية ففي مجال مشاريع خطوط نقل المياه جاري العمل على تنفيذ مشروع قناة اللية بطول 8.7 كلم بتكلفة إجمالية 31 مليون درهم وبلغت نسبة الإنجاز 90% كما يجري العمل على تنفيذ خط نقل من منطقة خضيرة إلى محطة حمدة بقطر 800 ملم و طول 15 كلم بتكلفة إجمالية 31 مليون درهم وبلغت نسبة الإنجاز 25% و العمل كذلك على خط النقل من منطقة الرفاعة إلى منطقة الفشت بقطر 800 ملم و طول 2.9 كلم بتكلفة إجمالية 8.8 مليون درهم و قد بلغت نسبة الإنجاز 10%.

وفي مجال مشاريع شبكات التوزيع قال السركال " تنفذ الهيئة العديد من مشاريع شبكات التوزيع في مناطق الشارقة المختلفة لضمان توصيل خدمة المياه بجودة عالية لجميع المشتركين وتلبية احتياجات المشاريع التطويرية الجديدة في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع خط مياه لمعسكر البطائح في منطقة البطائح بطول 4,398 متر وقطر 300 ملم بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون درهم بنسبة إنجاز بلغت 95% كما تم البدء في العمل على المرحلة الثانية من منطقة الموردة 8 بطول إجمالي 8,715 متر وتكلفة إجمالية بلغت 3.1 ملايين درهم و تبلغ نسبة الانجاز 73% و استئناف العمل في مشروع شبكة مياه لآبار مزيرعة بطول 9,972 متر بتكلفة إجمالية بلغت 4.8 ملايين درهم وتبلغ نسبة الإنجاز 75% وبدء تنفيذ مشروع خط مياه لمزرعة الأبقار بطول 12,534 متر وقطر 400 ملم بتكلفة إجمالية بلغت 12.7 مليون درهم حيث بلغت نسبة الإنجاز 54% وبدء تنفيذ شبكة المياه في منطقة حوشي "المرحلة الرابعة" بطول 24,972 متر وبتكلفة إجمالية تبلغ 9.6 ملايين درهم.

وأكد السركال أن الخطوط الجديدة التي تنفذها الهيئة تتم وفق أفضل المواصفات ويتم خلالها استخدام تمديدات مصنوعة من مادة الكاربون ستيل المعزول ليتناسب مع المتطلبات الصحية وتعتبر أكثر الأنابيب المستخدمة قوة وصلابة وتحمل للضغوط وأقل عرضة للتلف أو الكسر في مجال نقل المياه ما سيعزز ويضمن استمرارية الخدمة بجودة وكفاءة عالية.