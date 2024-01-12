الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق خاصةً الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون حركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:39 والمد الثاني عند الساعة 04:13 والجزر الأول عند الساعة 21:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:03.وفي بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والمد الثاني عند الساعة 23:50 والجزر الأول عند الساعة 17:01 والجزر الثاني عند الساعة 05:54.