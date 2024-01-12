تنبيه لمواطني دولة الإمارات في الخارج

وجهت وزارة الخارجية تنبيها إلى مواطني الدولة من رسائل احتيالية تصلهم باسم البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وكتبت بعثة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية في واشنطن، على حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "نرجو منكم أن تنتبهوا للرسائل الاحتيالية التي تصلكم باسم بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج".

وأضافت السفارة "نهيب بجميع المواطنين والطلبة بضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة".

وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، كتبت البعثة الدبلوماسية "تدعوكم وزارة الخارجية إلى توخي الحذر من الرسائل الاحتيالية التي قد يبدو أنها مرسلة من البعثة الدبلوماسية للدولة في الخارج".

كما دعا البيان إلى "عدم الرد على أي طلبات، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، للتحويلات المالية من قبل أي من بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها (مثل طلبات التحويلات المالية لدفع تكاليف القبول في الجامعات، أو الدفعات المقدمة للحصول على منحة دراسية)".

كما تشدد الوزارة على ضرورة التواصل عبر خط هاتف الطوارئ رقم 0097180024 في حال الاشتباه بأي مراسلات احتيالية أو تصيد إلكتروني.