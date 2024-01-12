السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنبيه لمواطني دولة الإمارات في الخارج

شعار وزارة الخارجية
12 يناير 2024 19:44

وجهت وزارة الخارجية تنبيها إلى مواطني الدولة من رسائل احتيالية تصلهم باسم البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وكتبت بعثة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأميركية في واشنطن، على حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "نرجو منكم أن تنتبهوا للرسائل الاحتيالية التي تصلكم باسم بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج".
وأضافت السفارة "نهيب بجميع المواطنين والطلبة بضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة".
وفي بيان نشر على موقعها الإلكتروني، كتبت البعثة الدبلوماسية "تدعوكم وزارة الخارجية إلى توخي الحذر من الرسائل الاحتيالية التي قد يبدو أنها مرسلة من البعثة الدبلوماسية للدولة في الخارج".
كما دعا البيان إلى "عدم الرد على أي طلبات، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، للتحويلات المالية من قبل أي من بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها (مثل طلبات التحويلات المالية لدفع تكاليف القبول في الجامعات، أو الدفعات المقدمة للحصول على منحة دراسية)".
كما تشدد الوزارة على ضرورة التواصل عبر خط هاتف الطوارئ رقم 0097180024 في حال الاشتباه بأي مراسلات احتيالية أو تصيد إلكتروني.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كرمان الإيرانية
نجاح وساطة إماراتية لتبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الخارجية
التنبيهات
المواطنون
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جانب من حصاد القمح في الهند
الأخبار العالمية
الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح
اليوم 18:47
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
اليوم 18:14
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
الرياضة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©