جامعة الشارقة تنظم مخيماً في ماليزيا لطلبتها المتميزين

ماليزيا (وام)

نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة، بالتعاون مع جامعة ملايا في ماليزيا، «مخيم القيادة التدريبي» لعدد من الطلبة الأعضاء في برنامج «قادة المستقبل الإماراتي»، الذي يستهدف دعم وتمكين الطلبة المتميزين من أبناء الإمارات في السنتين الأكاديميتين الثالثة والرابعة، ولاسيما الحاصلون على معدل تراكمي 3.5 فما فوق، وتفعيل دورهم في القطاعات المختلفة. وتضمن المخيم الذي استمر لمدة أسبوع عدداً من الفعاليات واللقاءات تناولت موضوعات متنوعة منها الحوكمة والقيادة التحويلية واستشراف المستقبل، وقدمها خبراء ومدربون في هذا المجال، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للعديد من المؤسسات.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة تسعى إلى بناء قدرات الطلبة ومعارفهم المهنية والعملية وتزويدهم بالأدوات اللازمة، لتمكينهم من التكيف مع متطلبات أسواق العمل.