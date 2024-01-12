«تريندز» والمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام يوقعان اتفاقية تعاون

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط، التابع لمجموعة الصين للإعلام، اتفاقية تعاون مشترك تؤطر سبل التعاون بينهما في مشاريع مشتركة، وتهدف إلى تدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين مركز تريندز والمكتب، إيماناً بدور الإعلام ومراكز الفكر في تدعيم التفاهم المشترك بين الشعبين والدولتين.

تم توقيع الاتفاقية في مقر مركز تريندز بأبوظبي، ووقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وتشانغ لي، المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام في الشرق الأوسط.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات إجراء البحوث المشتركة ونشر النتائج ذات الصلة بشكل متعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات، وتعزيز تبادل الخبرات والتقارير والمعلومات والأخبار، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك للطرفين.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، عن سعادته بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام، التي تعد واحدة من أبرز الشركات العالمية، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال الإعلام والنشر، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيمكن الجانبين من تحقيق أهدافهما البحثية والإعلامية المشتركة.

من جانبه، رحب تشانغ لي المدير التنفيذي لمجموعة الصين للإعلام بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز تريندز، الرائد عالمياً في مجال البحث والاستشارات، مؤكداً أن التعاون مع «تريندز» سيعزز جهود الطرفين في مجال البحث والنشر، مشيراً إلى أنهما سيعملان معاً على إنتاج محتوى عالي الجودة يساهم في إثراء النقاش حول القضايا العالمية المهمة.

وتعد مجموعة الصين للإعلام واحدة من أكبر الشركات الإعلامية في العالم، حيث تمتلك مجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية، كما تمتلك المجموعة عدداً من المؤسسات البحثية والأكاديمية.