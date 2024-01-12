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رئيس إندونيسيا يشيد بجهود «حكماء المسلمين» في تعزيز السِّلم ونشر قيم التسامح

رئيس إندونيسيا يشيد بجهود «حكماء المسلمين» في تعزيز السِّلم ونشر قيم التسامح
13 يناير 2024 01:16

أبوظبي (وام)

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استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتأكيد أهمية دور علماء الأمة وحكمائها في مواجهة ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات.
وثمن الرئيس جوكو ويدودو جهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تعزيز السِّلم ونشر قيم التسامح والتعايش والإخاء الإنساني، وتفعيل دور قادة الأديان ورموزها في مواجهة التحديات العالمية، خاصة قضية التغير المناخي وما لها من تأثيرات سلبية خطيرة.
وأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن تقدير مجلس حكماء المسلمين وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإندونيسيا قيادةً وشعباً، ودورها الرائد في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وما تقدمه من نموذج حضاري للإسلام، وما تحتضنه من تنوع ديني وثقافي ملهم في منطقة جنوب شرق آسيا.

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جوكو ويدودو
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