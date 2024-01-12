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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحفيتي والهنداسي في رأس الخيمة

نهيان بن مبارك والحضور خلال الحفل (وام)
13 يناير 2024 01:16

رأس الخيمة (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سعيد حسن الحفيتي بمناسبة زفاف نجله عبدالله، على كريمة الدكتور أحمد محمد جميع الهنداسي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة أماسي للأفراح في رأس الخيمة، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ صقر بن سرور الشرقي، والشيخ محمد بن سرور الشرقي، والشيخ سرور بن صقر الشرقي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. تخللت الحفل، فقرات تراثية وشعبية.

نهيان بن مبارك
رأس الخيمة
الإمارات
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