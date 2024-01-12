السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حجز 132 مركبة ودراجة نارية مزعجة في دبي

سيف مهير المزروعي
13 يناير 2024 01:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من «الظفرة الكبرى لصيد الكنعد»
وفد اتحاد الكرة يزور جناح الإمارات في «إكسبو الدوحة»

دعت القيادة العامة لشرطة دبي إلى تعزيز دور أولياء الأمور، للحد من السلوكيات المرورية غير المسؤولة التي تصدر من بعض الشباب، مثل القيادة بتهور وإزعاج لقاطني المناطق السكنية.
وأكدت شرطة دبي أن هناك مسؤولية مُجتمعية تقع على عاتق أولياء الأمور باعتبارهم خط الدفاع الأول لأبنائهم.
وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أنه على إثر عدد من البلاغات والشكاوى الواردة للإدارة العامة للمرور من قاطني إمارة دبي، عن قيام بعض سائقي المركبات والدراجات النارية والكهربائية بقيادتها بتهور وبصورة استعراضية تشكل خطراً على الجمهور، وكذلك القيادة عكس اتجاه حركة السير، وارتكاب المخالفات الخطرة، أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة ضبطية أسفرت عن تحرير 560 مخالفة مرورية، وحجز 132 مركبة ودراجة نارية، بينها 91 مركبة، و41 دراجة نارية، وذلك لعدم التزام قائديها بقوانين السير والمرور.
وأكد أن شرطة دبي لن تتهاون مع السائقين المتهورين، وسيتم استدعاء أولياء أمور بعض السائقين، خاصة الأحداث منهم لتنبيههم بمدى الخطورة التي يرتكبها أبناؤهم، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق أحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، الذي يستهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات والتصدي للسائقين المتهورين الذين يعرّضون أرواحهم وأرواح الآخرين للخطر.
ونوه مدير الإدارة العامة للمرور بأن قلة الوعي لدى بعض أولياء الأمور تدفع الأبناء إلى ارتكاب المزيد من المخالفات التي تشكل خطراً على حياتهم في حال تعرضهم لحوادث بالغة.
وناشد اللواء سيف المزروعي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها في خدمة «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على الرقم 901، مُتمنياً السلامة للجميع.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
حجز المركبات
سيف مهير المزروعي
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جانب من حصاد القمح في الهند
الأخبار العالمية
الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح
اليوم 18:47
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
اليوم 18:14
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
الرياضة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©