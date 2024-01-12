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فريق برازيلي يشارك في «تحدي الإمارات» بشرطة دبي

فريق برازيلي يشارك في «تحدي الإمارات» بشرطة دبي
13 يناير 2024 01:15

دبي (الاتحاد)

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أكد فريق الشرطة الفيدرالية في جمهورية البرازيلCOT، جاهزيته لخوض منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، الذي سينطلق في 3 إلى 7 من فبراير المُقبل في منطقة الروية بدبي، مشيراً إلى أن منافسات التحدي العالمية تتطلب من كافة الفرق الوصول أعلى مستويات من الخبرة، والالتزام بالتطوير التكتيكي.
وأوضح الفريق البرازيلي أن أعضاءه يتدربون بدوام كامل على هذا التحدي لأكثر من 60 يوماً، وتواصل مع مُتخصصين في الإعداد البدني والتكتيكي، مشيراً إلى أن مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية تتطلب «الدقة والعمل الجماعي والبراعة البدنية». بين الفريق البرازيلي أن مشاركته في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، سيسهم في رفع اسم وحدته الشرطية عالياً، وهذا يتطلب من الأعضاء الوصول إلى مستويات أعلى من الخبرة والالتزام بالتطوير التكتيكي، والتعلم الكثير من الوحدات المؤهلة الأخرى للتحدي من جميع أنحاء العالم. وأشار الفريق البرازيلي إلى أن المواصفات التي يجب أن تكون في الفرق المنافسة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 تتمثل في «الالتزام والأخلاق وضبط النفس»، مُثنياً على فكرة إطلاق منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية التي تساهم في تعزيز المنافسة، وتسمح لمختلف الفرق باختبار نقاط قوتها.

شرطة دبي
دبي
الإمارات
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
البرازيل
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