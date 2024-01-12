«حمدان الطبية والتربوية» تُعلن نتائج الدورة 26 لجوائزها المحلية والدولية

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن نتائج منافسات الدورة الـ26 من جوائزها المحلية، والتي تتضمن فئة الطالب وفئة الطالب الجامعي، وفئة المعلم، وفئة التربوي وفئة المدرسة، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة للتعليم. كما أعلنت المؤسسة كذلك عن اعتماد نتائج جوائز المركز العالمي للموهوبين، والتي تتضمن الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

وقد بلغ عدد المشاركين في الجوائز المحلية 198 مشاركاً، ووصل عدد الفائزين إلى 40 فائزاً. وشاركت في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين 6 دول من الأقاليم المختلفة، كما بلغ عدد الأبحاث المشاركة ستة أبحاث.

وبلغت الدول المشاركة في الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين 9 دول، كما بلغ عدد المبادرات المشاركة 14 مبادرة، فازت منها مبادرتان من المملكة العربية السعودية، ومن الولايات المتحدة الأميركية.

وفي كلمته بمناسبة اعتماد نتائج الجوائز المحلية وجوائز المركز العالمي للموهوبين، قال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «عكست نتائج الجوائز التعليمية هذا العام قوة شراكتنا في سعينا لتحقيق الغايات المنشودة من هذه الجوائز، والتي تحولت من مبادرة أطلقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 1998 إلى برنامج يمتلك قوة دفع كبيرة في تمكين عملية الجودة التعليمية وتغيير نمط الأداء التعليمي وتحقيق التميز المعرفي والعلمي».

وأضاف معالي القطامي: إننا فخورون بكوكبة الفائزين في هذه الدورة، والذين بلغ عددهم أربعين فائزاً من جملة 198 مشاركاً نجحوا على مستوى الترشح للجوائز المحلية. بينما شاركت في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين 16 دولة، وبلغ عدد المبادرات المشاركة 14 مشاركة، فازت منها مبادرتان من المملكة العربية السعودية، ومن الولايات المتحدة الأميركية».