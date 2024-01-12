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الزراعة والسلامة الغذائية تفوز بـ4 جوائز عالمية للتميز

الزراعة والسلامة الغذائية تفوز بـ4 جوائز عالمية للتميز
13 يناير 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن فوزها بـ4 جوائز عالمية في التميز، خلال العام 2023، وذلك من مؤسسات دولية مرموقة تختص بتقييم المشاريع التشغيلية، وتكريم المؤسسات المتميزة في مختلف المجالات.
وفاز مشروع «منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي»، عن فئة «حلول تكنولوجيا المعلومات - الذكاء الاصطناعي» ضمن الجائزة العالمية (آي سي إم جي) ، كما فازت الهيئة بجائزة «التميز والابتكار والجودة الشاملة» التي تقدمها شركة (بيز أوورد)، عن برنامج التميز والابتكار في القيادة وجودة الخدمات، ونظام الإدارة ونتائج الأعمال. وفاز برنامج عون للمشاركة المجتمعية بجائزتين عالميتين .
وقالت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام للشؤون التنظيمية والإدارية في الهيئة- أبوظبي: إن الهيئة تسعى دائماً إلى الابتكار واستخدام أحدث التقنيات لتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وتعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي في أبوظبي.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
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