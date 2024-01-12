«القاسمية» تكرم الفائزين ببحوث الاقتصاد الإسلامي

الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نظم مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة الجامعة لبحوث الاقتصاد الإسلامي.

وكرم جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة، الفائزين بالجائزة، وهنأهم على جودة البحوث التي قدموها.

وشملت قائمة الباحثين المكرّمين كلاً من الدكتور بدر الزمان خمقاني، من جمهورية الجزائر، الفائز في مجال الاقتصاد، في بحثه المقدم بعنوان: «استراتيجية مقترحة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المصارف الإسلامية»، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد المجالي، من المملكة الأردنية الهاشمية، الفائز في مجال القانون، في بحثه المقدم بعنوان: مدى مواءمة تقنية «البلوك تشين» للمعاملات المالية الإسلامية»، والدكتورة عائشة منيزة، من دولة المالديف، الفائزة في مجال الاقتصاد.

وأعلن الدكتور ياسر الحوسني، مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، إطلاق الدورة الرابعة من الجائزة تحت عنوان «الهندسة المالية الإسلامية الذكية».