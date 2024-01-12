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علوم الدار

«الإمارات للدواء» يناقش خطة الـ100 يوم الأولى للتأسيس

ثاني الزيودي والأعضاء خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد (من المصدر)
13 يناير 2024 01:16

أبوظبي (وام)

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ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء في اجتماعه الثاني، بعد اعتماد تشكيله من مجلس الوزراء، خطة المائة يوم الأولى للتأسيس، مع التركيز على أفضل الآليات والممارسات لضمان تحقيق أهداف المؤسسة في المساهمة بالارتقاء بالصحة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى قطاع التصنيع الدوائي والصيدلاني. كما بحث المجلس تشكيل اللجان النوعية المنبثقة من المجلس، وسبل تسريع خطة بناء فريق العمل، واستكمال الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بين أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من الدكتورة مها تيسير نائب رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس: الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وكان مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اعتمد في اجتماعه الأول نهاية ديسمبر الماضي عدداً من القرارات أبرزها دورية انعقاد اجتماعاته لتكون متقاربة إلى حين استكمال تفعيل المؤسسة وبناء هيكلها الإداري والمؤسسي، بالإضافة إلى آليات تحقيق الأهداف الطموحة للمؤسسة، وتعزيز نهج تعاوني لدعم الصحة العامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الصيدلانية والطبية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن تتابع انعقاد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، خلال فترة زمنية قصيرة، يستهدف تسريع إنجاز الأهداف الرئيسة للمؤسسة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً موثوقاً به للصناعات الصيدلانية والطبية.
وقال معاليه «إن الرغبة في تسريع إنجاز الهيكل المؤسسي والتنظيمي والإداري لمؤسسة الإمارات للدواء يتماشى مع توجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتنا الرشيدة في استحداث قطاعات اقتصادية تستشرف وتخاطب المستقبل، وتجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتستقطب أفضل العقول والكفاءات»، مشيراً إلى أن استحداث مؤسسة الإمارات للدواء يعد قراراً استراتيجياً لتطوير القدرات الوطنية في المجال الطبي والصيدلاني، وتعزيز الأمن الدوائي في الدولة.
وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن مواصلة العمل على استكمال بناء مؤسسة الإمارات للأدوية إدارياً وهيكلياً وتنظيمياً يعد خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى الارتقاء بمشهد الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي في الدولة، والمساهمة بشكل إيجابي في تحفيز النمو الاقتصادي. وقالت إن المؤسسة ستواصل، خلال الفترة المقبلة، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لاستكمال بناء هيكلها التنظيمي، واستقطاب فريق عمل يتمتع بالكفاءة لضمان استمرار الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية بالدولة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

مؤسسة الإمارات للدواء
الإمارات
ثاني الزيودي
فاطمة الكعبي
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