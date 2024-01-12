علي النعيمي يلتقي رئيس العلاقات الخارجية في برلمان سيشل

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي، أمس، وافن وليم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان جمهورية سيشل، ورئيس لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وحضر اللقاء كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري، وعائشة إبراهيم المري، وعائشة راشد ليتيم، وفاطمة علي المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية سيشل، وسبل تعزيز التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان سيشل، والتأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة، وتفعيل دور لجان الصداقة لتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية، والتنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية.

كما تطرق اللقاء إلى نجاح الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي استضافة المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على المكتسبات بتفعيل مخرجات الاجتماع، وترجمتها إلى خطط ومشاريع وطنية، وتعزيز التعاون البرلماني الدولي في قضايا المناخ والاستدامة.