حاكم أم القيوين يقيم حفلاً بمناسبة أفراح المعلا والنعيمي

أقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين حفلاً بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا على كريمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

حضر الحفل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر الحفل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش والشيخ عمر بن صقر القاسمي والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ ومعالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان والشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا.

وحضر الحفل كذلك معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المدعوين.

وهنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بهذه المناسبة السعيدة.