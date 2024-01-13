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الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً

أبوظبي
13 يناير 2024 18:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س تصل إلى 30 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والمد الثاني عند الساعة 04:47 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:57.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 00:25 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:39.

 

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المصدر: وام
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