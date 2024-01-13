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محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري

محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
13 يناير 2024 18:30

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن علي بن سلطان السبوسي، بمناسبة زفاف نجله علي، على كريمة صالح بن عمهي بن حميد المنصوري، في دبي.

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وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً زوجية سعيدة.

المصدر: وام
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