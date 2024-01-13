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«جرعة إيجابية» لسيدات أعمال في عجمان

«جرعة إيجابية» لسيدات أعمال في عجمان
14 يناير 2024 00:43

عجمان (الاتحاد) 

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عقدت جمعية أم المؤمنين النسائية في عجمان جلسة حوارية ترفيهية تحت شعار «جرعة إيجابية» شاركت بها عدد من سيدات الأعمال من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وربات بيوت وبعض عضواتها، بإشراف المدربة ميساء شحادات المستشارة الأسرية وذلك على شاطئ الزوراء السياحي في عجمان.
وقدمت ميساء شحادات تعريفاً بأهداف الجلسة ودورها في تحفيز المشاركات والمساهمة في أكسابهن مهارات حياتهن تسهم في تطوير ذواتهن.
وعرضت خلالها عدداً من المحاورالتي تتضمن الإطلاع على المقترحات الإيجابية التي تقدمها المشاركات بهدف توجيههن لإطلاق العنان لإفكارهن من خلال الطاقة الإيجابية التي تملكها جراء تواجدها في أماكن محفزة على الإبداع والتميز.
ثم تناولت الجلسة العديد من النقاشات والحوارات البناءة من خلال تبادل الآراء حول ماهية هرمون السعادة وتولده بنفس الإنسان من خلال التحفيز على التعرف على مواطن الإبداع والنقاط الإيجابية في داخله بما يسهم في زيادته لدى الأفراد الذين يعيشون بأجواء إيجابية محفزة ودوره في الوقت الحاضر لإبراز الطاقات الكامنة.

عجمان
جمعية أم المؤمنين
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