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121ألف معاملة أنجزتها مراكز الشرطة الذكية خلال 2023

علي غانم
14 يناير 2024 00:43

دبي (الاتحاد)

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شهدت مراكز الشرطة الذكية SPS على مستوى إمارة دبي ارتفاعاً في أعداد المعاملات المُقدمة من قبل المواطنين والمقيمين والزوار، خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2022 بنسبة 13%، حيث سجلت مراكز الشرطة الذكية 121 ألفاً و986 معاملة العام الماضي، مقارنة بـ 107 آلاف، و719 معاملة ذكية في عام 2022.
وأكد اللواء علي أحمد غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية بشرطة دبي، أن الموطنين والمقيمين والزوار استفادوا من 46 خدمة توفرها مراكز الشرطة الذكية في الجانب الجنائي والمروري والمجتمعي والتصاريح، وغيرها عبر تقديم الخدمات من تلقاء أنفسهم، وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.
وقال اللواء علي غانم، إن هذه النتائج التي حققتها مراكز الشرطة الذكية، توضح حرص شرطة دبي على ترجمة توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول الرقمي، حيث أكد سموه أن «ريادة المستقبل لا تتحقق إلا بتبني الحلول التي تعين على ذلك، وفي مقدمتها استيعاب التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات، ووضعها موضع التوظيف الأمثل».
وأشاد اللواء علي أحمد غانم بإقبال المواطنين والمقيمين والزوار على استخدام الخدمات في مراكز الشرطة الذكية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في توفير الخدمات بطريقة سهلة وسلسة للمجتمع.
واختتم اللواء علي غانم: «تشكل مراكز الشرطة الذكية أحد أوجه التقدم الذكي الذي يعكس جهود شرطة دبي في تنفيذ خطتها الهادفة للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري».
الجدير ذكره أن مراكز الشرطة الذكي «SPS» توفر إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وإنما عبر التواصل المباشر من خلال الاتصال المرئي مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضباط مع المتعاملين التفاصيل جميعها، ثم يرسلون لهم محضر الإفادة حول البلاغ لتوقيعه.
توجهات
جاء إطلاق مراكز الشرطة الذكية انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية في جعل مدينة دبي الأذكى عالمياً عبر التحول من العمل التقليدي إلى العمل الذكي، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أول مراكز شرطية ذكية من نوعها في العالم تعمل دون تدخل بشري.

الشرطة الذكية
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