إلزام ولي أمر طالبة بسداد رسوم دراسية بـ 32 ألف درهم

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية مدرسة ووالد طالبة، بإلزام والد الطالبة بأن يؤدي للشاكية مبلغ 32 ألف درهم، نظير امتناع والد الطالبة عن سداد الرسوم الدراسية لابنته، كما أن والد الطالبة قد أقر بمذكرته أمام مكتب تحضير الدعوى إقراراً صريحاً وواضحاً بأن ذمته مشغولة للشاكية بالمبلغ المطالب به، وكان والد الطالبة عندما أدلى بذلك الإقرار، كان عاقلاً وبالغاً ومختاراً وغير محجور عليه، كما ألزمت المحكمة والد الطالبة بالرسوم والمصاريف، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد ولي أمر طالبة تدرس في مدرسة خاصة، نظير قيامها بمساعدته وتقديم الخدمات التعليمية للطلاب المقيدين، وكانت من ضمنهم ابنته التي التحقت بالدراسة في المدرسة، ولكنها لا تزال مقيدة بها في العامين الدراسيين، نظير امتناع والدها عن سداد الرسوم الدراسية لابنته المذكورة بمبلغ 32 ألف درهم، ما دفع الشاكية إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بإلزام والد الطالبة بدفع مبلغ 32 ألف درهم مع الفائدة القانونية، بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

ونظراً لما ما تقدم، فإن ذلك الإقرار يكون قد استوفى شروط صحته، وبالتالي فهو حجة عليه، ومن ثم يستوجب على المحكمة بإلزام والد الطالبة أن يؤدي للشاكية مبلغ 32 ألف درهم.