حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في عجمان

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مراكز التسوق ومنافذ البيع كافة في الإمارة. ودخل القرار حيز التنفيذ، بدءاً من شهر يناير الجاري.

يأتي ذلك انسجاماً مع القرار الوزاري رقم (380) لسنة 2022م في شأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، والتزاماً بالقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ومبادرة وزارة البيئة والتغير المناخي، والهادفة لجعل الإمارات خالية من الأكياس لحماية البيئة.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط أن جميع خطط الدائرة ومشاريعها ومبادراتها تهدف للحفاظ على البيئة وضمان الاستدامة، ولا تدخر جهداً لمجابهة التحديات البيئية كافة، ومن ضمنها الأكياس البلاستيكية، والتي تعد خطراً حقيقياً على الكائنات الحية كافة.

ولفت الحوسني إلى أن الدولة تشهد اليوم إنتاج العديد من البدائل الصديقة للبيئة، والتي يمكن استخدامها عند التسوق، مؤكداً المضي نحو ضمان الخفض التدريجي لإنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية، لتنظيم استخدام المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، والحد من النفايات البلاستيكية المضرة بالبيئة، ما يساهم في تعزيز الاستدامة.

تطبيق

أعلنت الدائرة أنها ستمنح الجهات المسؤولة على البيع كافة مهلة 3 أشهر للبدء الفعلي بتطبيق القرار، واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة، منوهةً بأنه سيتم تطبيق تعرفة على الأكياس، قدرها 25 فلساً مع بيان السعر للمستهلك، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على الرقم الساخن 80070.