5 أيام عمل لاتخاذ قرار مراجعة درجات الفصل الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الردّ على طلبات مراجعة درجات نهاية الفصل الدراسي الأول يستغرق خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة تقديم كل طلب، محددة في الوقت نفسه مهام وصلاحيات الفرق المدرسية ضمن آلية طلب مراجعة الدرجات.

ولفتت المؤسسة في الدليل الذي أصدره قطاع التطوير المدرسي، إلى سبعة أدوار للفرق المدرسية في التعامل مع طلبات مراجعة الدرجات المقدّمة من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية والمسارات الدراسية من الرابع إلى الثاني عشر. ومن أبرز أدوار المدارس تشكيل فرق عمل مؤلفة من رؤساء وحدة شؤون الطلبة، ومعلمي المواد الدراسية، ومعلمي التربية الخاصة إذا لزم الأمر، وبقيادة مدير المدرسة أو من ينوب عنه، ويحدد رئيس الفريق مسؤوليات فريق العمل، ويتولى الفريق مراجعة الطلبات الإلكترونية الواردة إليهم والتحقق من مدى توفر المعلومات المذكورة في الطلب والمستندات الداعمة. ومن الأدوار أيضاً أن يقوم رئيس وحدة شؤون الطلبة بالتأكد من دقة البيانات المدخلة في النظام والتحقق منها وفق معايير واشتراطات فئات مراجعة الدرجات، وكذلك مراجعة كافة البيانات الواردة في طلب المراجعة والتحقق من سلامتها من خلال التحقق من سلامة تقدير درجة التقييم ورصدها في نظام المنهل والاطلاع على تقرير اختبار نهاية الفصل عبر نظام سويفت أسيس والورقة الامتحانية إن وجدت. ومن صلاحيات فرق العمل أيضاً أن يتم الردّ على مقدّم الطلب من قبل فرق المدرسة بالرفض أو بقبول مراجعة الدرجات أو طلب المزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى الفروع المدرسية وفق معايير محددة، وذلك خلال خمسة أيام عمل ضمن الضوابط المعتمدة. وأخيراً يتم إبلاغ الطالب بالقرار من خلال إدارة المدرسة أو من خلال تتبع الطلب عن طريق قناة تقديم طلب المراجعة مع الالتزام بالمواعيد النهاية للتقديم.