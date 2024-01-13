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وزير الثقافة: الإمارات نموذج يحتذى في تمكين الشباب

سالم القاسمي وسلطان النيادي خلال اللقاء (من المصدر)
14 يناير 2024 00:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن دولة الإمارات وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها باتت نموذجاً يحتذى به عربياً ودولياً بما يتعلّق بتمكين الشباب، والاستثمار بقدراتهم، وطاقاتهم، باعتبارهم الثروة الأهم للدولة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف القطاعات الحيوية، وتسخير مواهبهم، ومهاراتهم بما يخدم الوطن، ويحقّق رؤية الدولة التنموية للخمسين عاماً المقبلة. 
وأوضح معاليه، أن القيادة الإماراتية الرشيدة تدعم بشكل متواصل شريحة الشباب، وتوفير كافة السبل من أجل تمكينها، ورعايتها، بما يخدم إعداد جيل مؤهل قادر على مواصلة العطاء، وقيادة بلاده نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.
 جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقرّ الوزارة بالعاصمة أبوظبي، لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع.
ورحّب معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي بالوزير الجديد، مؤكداً أن سلطان النيادي يعد مثالاً للشاب الإماراتي والعربي المخلص والمجتهد الذي خدم بلاده والبشرية في المجال العلمي، باعتباره أول رائد فضاء عربي يمشي في الفضاء، وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية على امتداد 6 أشهر. 
كما سلط الضوء خلال اللقاء على جهود قطاع الشباب والدور الفاعل في تحقيق رسالة واستراتيجية الوزارة في ترجمة رؤى وتوجيهات الحكومة الرشيدة في تمكين الشباب، ودعم حضورهم الفاعل في شتى مجالات العمل، مؤكداً معاليه أن فصل مؤسسة الشباب وخلق استقلالية لهذه المؤسسة يعتبر فصلاً جديداً في مسيرة تمكين الشباب الوطني وتدعيمه بكافة السبل التي تخوّله بأن يكون شريكاً في صنع القرار وقيادة الوطن في المستقبل، متمنياً النجاح لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي والتوفيق في تحقيق التطلعات المرجوة خلال فترة توليه المنصب الوزاري الجديد. 
بيئة داعمة
أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، حرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة داعمة وحاضنة للشباب وهذا يتجلى في سلسلة الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الداعمة والممكنة لهذه الشريحة من المجتمع، موضحة معاليها أن قيادة الدولة تؤمن بأهمية وفاعلية قطاع الشباب ودوره المحوري في قيادة المستقبل وتحقيق المزيد من الطموحات الوطنية المرجوة.

سالم بن خالد القاسمي
الثقافة
الإمارات
الشباب
سلطان النيادي
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