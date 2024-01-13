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15 يناير آخر موعد للمشاركة في «الشارقة للعمل التطوعي»

15 يناير آخر موعد للمشاركة في «الشارقة للعمل التطوعي»
14 يناير 2024 00:43

الشارقة (وام)

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دعت «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» في دورتها الـ21 المتطوعين ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة للتنافس على خمس من جوائزها تستند إلى الجهود والمساهمات المميزة في ميدان العمل التطوعي.
ويحق للأفراد التنافس في 5 جوائز: «أفضل فرد داعم للعمل التطوعي»، «أفضل مبادرة تطوعية»، و«الرقم القياسي للساعات التطوعية» «أفضل فريق تطوعي» و«أفضل قائد شاب للفرق تطوعية».
وأكدت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي أهمية دور المتطوعين الأفراد في تحقيق التميز في مختلف مجالات العمل التطوعي، مشيرة إلى أن المتطوعين الأفراد يشكلون العمود الفقري الذي يسهم في نجاح أي فرصة أو مبادرة تطوعية.
 ودعت فاطمة موسى، جميع المتطوعين الراغبين في المشاركة إلى الإسراع في التسجيل، وتقديم طلباتهم قبل تاريخ 15 يناير الجاري. وستقوم لجنة التحكيم بفحص وتقييم المشاريع المقدمة لاختيار الفائزين.

جائزة الشارقة للعمل التطوعي
الشارقة
العمل التطوعي
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