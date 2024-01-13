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افتتاح مستشفى للنساء وحديثي الولادة في مصفح

افتتاح مستشفى للنساء وحديثي الولادة في مصفح
14 يناير 2024 00:43

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة الأهلية للرعاية الصحية أحدث فروعها، مستشفى ملينيوم، والمتخصص في تقديم الرعاية الصحية للمرأة والطفل، والذي يضم 50 سريراً لرعاية الخدج والأطفال حديثي الولادة من شهر إلى 18 عاماً، ومن المتوقع افتتاحه رسمياً غداً الاثنين، بحضور قيادات القطاع الصحي بأبوظبي والجهات ذات الصلة.
وعقد المستشفى مؤتمراً صحفياً، في مقره بمدينة محمد بن زايد، للإعلان عن تفاصيل المستشفى، بحضور المدير الطبي، ورؤساء الأقسام.
وقال الدكتور السيد محمد رخا، استشاري طب الأطفال ورئيس قسم الأطفال بالمستشفى: بدأ استقبال المرضى من الأطفال والمواليد الذين في حاجة إلى الرعاية الصحية ضمن أقسام المستشفى والعيادات الخارجية وتنويم من هم في حاجة إلى التنويم، حيث يضم المستشفى 50 غرفة مرشحة للزيادة، ويضم أيضاً غرف رعاية مركزة ورعاية حثيثة، كذلك غرف رعاية مركزة للسيدات فيما بعد الولادة، كما أن المستشفى لديه القدرة على استقبال الحالات المحولة من المستشفيات والعيادات.
من جانبها، أفادت الدكتورة فاطمة هاشم، استشاري ورئيس قسم حديثي الولادة، بوجود ثلاثة مستويات للرعاية الصحية، أهمها المستوى الثالث الخاص برعاية ومتابعة الأطفال الخدج، والذين يكونون في حاجة إلى تمريض ورعاية ومتابعة صحية وغذاء معين.

الرعاية الصحية
حديثي الولادة
القطاع الصحي
مصفح
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