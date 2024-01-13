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وفد «الوطني» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع أرمينيا

وفد «الوطني» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع أرمينيا
14 يناير 2024 00:45

أبوظبي (الاتحاد)

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يترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أرمينيا غداً.
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي في عضويته: سارة محمد فلكناز، ومحمد عيسى الكشف، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. ويتضمن برنامج الزيارة عقد جلسة مباحثات مع البرلمان الأرميني، ولقاء عدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات، لا سيما البرلمانية، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين، وتطلعات الشعبين الصديقين.

علي راشد النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
أرمينيا
الإمارات
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