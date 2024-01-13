«المعيريض».. شاطئ الهدوء والاستجمام برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تتميز إمارة رأس الخيمة بشواطئها الهادئة وخطوطها الساحلية الآسرة والتي يعتبرها روادها ملاذاً لكل من يتردد على شواطئها، ومن بينها شاطئ المعيريض الذي يتميز بهدوء المكان وجمال المنظر، والذي يخلق للفرد والأسرة راحة البال وصفاء النفس، دون الشعور بالملل، خاصة أن هناك جهات محلية تشرف عليه، كدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والتي ضمت شواطئ الإمارة ضمن استراتيجيتها التنموية، وذلك بتحويلها إلى مكان للاستجمام والرياضة والترفيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفق أعلى المواصفات، لتكون إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية المتميزة في الإمارة.

السلامة الشاطئية

قال المهندس خالد العلي، مدير عام الدائرة، إن الدائرة وفرت في شواطئ الإمارة سبل الأمن والسلامة التي تم تدشينها في شواطئ الإمارة، والمتمثلة بتخصيص مراقبين ومنقذين تم تدريبهم وفق المعايير المعتمدة دولياً، ناهيك عن توفير الخدمات والمرافق التي لابد من توفيرها في تلك الأماكن الترفيهية، وذلك حرصاً من الدائرة على تحقيق السلامة الشاطئية لمرتادي الشواطئ الممتدة بالإمارة، وهي: شاطئ الرمس والمعيريض والفلامينجو، شاطئ الدهان، وغيرها من شواطئ الإمارة، وذلك عبر إنشاء منصات أبراج المراقبة البحرية على الشواطئ المفتوحة، ناهيك عن تخصيص منقذين محترفين والبالغ عددهم 10، تم توزيعهم عليها؛ بهدف توفير الأمان والحماية لمرتادي تلك الشواطئ من المخاطر، وبالتحديد الأطفال، والتي قد يتعرضون لها على شواطئ الإمارة، منوهين بأن المنقذين يتواجدون في الشواطئ من شروق الشمس حتى غروبها لتحقيق الهدف من وجودهم وسرعة الوصول إليهم في الوقت المناسب لإنقاذهم من الغرق في حالة حدوث ذلك.

شاطئ الفلامينجو

أضاف: تم إنجاز مشاريع متنوعة، مثل دورات مياه وغرف استحمام على شاطئي الفلامينجو والمعيريض، ضمن مشاريع تطوير الشواطئ البحرية؛ بهدف تحقق سعادة أفراد المجتمع، تماشياً مع تنفيذ مشاريع جديدة على عددٍ من شواطئ الإمارة والتي تخضع بشكل دوري للمتابعة؛ بهدف عمليات التطوير المستقبلية على تلك الشواطئ، بالإضافة لتنفيذ مشاريع إنشاء ملاعب كرة طائرة، وممارسة أنشطة الرياضات الشاطئية وأماكن متعددة لمواقف الدراجات الهوائية، ومواقف المركبات.

استراتيجي

أكد المواطن سلطان الحبسي، أن موقع شاطئ المعيريض العام بالقُرب من الواجهة البحرية يعطيه ميزة عن غيره من الشواطئ الأخرى، خاصة أن موقعه الاستراتيجي يعد من مناطق الجذب السياحي، مثل مُنتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة، ونادي تاور لينكس للغولف.