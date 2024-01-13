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علوم الدار

«المتابعة والتحكم» يطلع على منظومة التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد

خلال الزيارة (من المصدر)
14 يناير 2024 00:44

أبوظبي (الاتحاد) 

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معرض للتدريب الافتراضي في «شرطة أبوظبي»

اطلع وفد من مركز المتابعة والتحكم في أبوظبي على منظومة التدريب الافتراضي وأنظمتها التقنية المتطورة لمحاكاة الواقع الافتراضي، وذلك في مركز التدريب الافتراضي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وأكد العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، خلال لقائه الوفد، اهتمام الأكاديمية بتوظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي المعزز بمحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التدريبية لمنتسبي شرطة أبوظبي.
ولفت إلى أنه يتم تطوير وتنفيذ التمارين وورش العمل الافتراضية، مثل الإسعافات الأولية للإنعاش القلبي الرئوي وسيناريو التوعية بالمخدرات الافتراضي، وسيناريو التحقيق في الحرائق الافتراضي، وغيرها بإشراف فريق عمل متخصص من شرطة أبوظبي.
وفي نهاية الزيارة، جرى بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعلم الحديث.
آلية العمل
واستمع الوفد من المقدم دكتور الشيماء طالب حسين نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، لشرح عن المركز وآلية العمل في أقسامه، وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية، ثم تجول في مجمع التدريب الافتراضي، واطلع على قاعات التدريب الافتراضية والتفاعلية الذكية، والتي تم تصميمها وفق أعلى المقاييس الدولية.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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