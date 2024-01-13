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ولي عهد أم القيوين يحضر حفل زفاف محمد راشد سالم

راشد بن سعود خلال حفل زفاف محمد راشد سالم (وام)
14 يناير 2024 00:44

أم القيوين (وام)

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حضر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سالم، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة المرحوم عيسى عبدالله. كما حضر الحفل الذي أُقيم في قاعة البيت متوحد بأم القيوين، أمس، الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وجمع من الحضور. تخللت الحفل عروض للفرق الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

أم القيوين
راشد بن سعود بن راشد المعلا
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