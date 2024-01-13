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عمار النعيمي يحضر أفراح الزعابي والمطروشي

عمار النعيمي خلال حفل أفراح الزعابي والمطروشي (وام)
14 يناير 2024 00:44

عجمان (وام) 

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه رائد عبيد الزعابي في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان، بمناسبة زفاف نجله «حمد» إلى كريمة يوسف إبراهيم المطروشي.
رافق سموّه، خلال الحفل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

عمار النعيمي
أفراح الزعابي
عجمان
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