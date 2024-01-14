الإثنين 15 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء اليابان يتفقد مناطق ضربها الزلزال

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) يتحدث إلى أعضاء قوات الدفاع وإدارة الإطفاء في واجيما
14 يناير 2024 10:39

زار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد المناطق التي ضربها الزلزال بوسط اليابان لتقييم حجم الأضرار ولقاء المتضررين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عملية جمع حزمة مساعدات طارئة.

أخبار ذات صلة
ثوران 3 براكين بإندونيسيا وأيسلندا واليابان
«الساموراي» يفلت من «عناد» فيتنام!

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن كيشيدا تفقد الوضع في مقاطعة إيشيكاوا من طائرة مروحية، كما زار مراكز إجلاء في منطقتي واجيما وسوزي الأكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجات على مقياس ريختر، وضرب شبه جزيرة نوتو على ساحل بحر اليابان. كما أعرب عن امتنانه وتشجيعه لقوات الدفاع الذاتي المشاركة في أعمال البحث والعمليات الأخرى، وذلك عندما زار قاعدة في واجيما.

المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
فوميو كيشيدا
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
علوم الدار
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
اليوم 15:13
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اليوم 15:11
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تستقطب 134 من الكفاءات الإماراتية
اليوم 15:09
البطائح يجرب نفسه أمام الطائي واتحاد جدة
الرياضة
البطائح يجرب نفسه أمام الطائي واتحاد جدة
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©